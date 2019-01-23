“الطب العدلي”: عقيل ما زال يمارس مهامه بمشرحة بشائر

نفى مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، د. هشام زين العابدين، صحة ما تداولته تقارير إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، عن استقالة مدير مشرحة مستشفى بشائر، د. عقيل النور سوار الدهب، وربط الأمر بالاحتجاجات الأخيرة.
وقال بحسب وكالة السودان للأنباء، إن تلك الأنباء عارية من الصحة تماماً، وإن عقيل يمارس مهامه المهنية مديراً لمشرحة مستشفى بشائر التعليمي، وإنه قد أعد يوم الثلاثاء، عدداً من التقارير الشرعية في إطار مهمته الرسمية والإنسانية .
ولفت مدير الهيئة إلى أن مهنة الطبيب الشرعي مهمة من أجل إحقاق الحق وتحقيق العدالة، وهي مسؤولية أخلاقية في المقام الأول، كما هي الجهة الوحيدة المخول لها كتابة سبب الوفاة، ولا توجد جهات تملي على الهيئة غير ذلك، وتجد كل العون والثقة من الأجهزة العدلية والمجتمع.
شبكة الشروق