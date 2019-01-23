الخارجية تنفي علاقة مصر بملاحظات السودان في القمة العربية

نفت وزارة الخارجية وجود علاقة لمصر بملاحظات السودان التي قدمها خلال القمة الاقتصادية التي عقدت ببيروت، وقالت إنها مسؤولية لجنة صياغة القمة، وأكد وزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل، أن القمة شهدت توافقاً في المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وقال فيصل في تصريح لوكالة السودان للأنباء عقب عودته للبلاد، إن وفد السودان أبدى ملاحظات على مسودة إعلان بيروت التي هي مسؤولية لجنة الصياغة ولا علاقة لجمهورية مصر البتة بالموضوع، وأوضح أن علاقة السودان مع جمهورية مصر في أفضل حالاتها.
وأشار فيصل أن القمة استمعت لعدد من الموضوعات المهمة الخاصة بالسودان، وأعدت حولها قرارات من ضمنها قدمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقريراً بشأن مبادرة رئيس الجمهورية بشأن الأمن الغذائي العربي.
وأضاف أن التقرير اشتمل على الآلية التنفيذية للمبادرة، بجانب عرض لما نفذ خلال الفترة السابقة، وجدول يحوي المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها على المدى القصير والمتوسط وفق الدراسة التي أجريت.
ومضى بالقول “القمة استعرضت البرنامج الطارئ للأمن الغذائي”، ونوه إلى أن السودان قدم فيها أيضاً تقريراً وافياً للمشروعات التي تم تنفيذها والتي يجري تنفيذها، وتابع “القمة رحبت بترتيبات حكومة السودان لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي”.
سونا