في بروفة أخيرة للجزائري المريخ ضيفًا ثقيلًا على أهلي مروي عصراليوم في الممتاز

يشهد إستاد مروي في الثالثة والنصف من عصر اليوم لقاء المريخ الذي يحل ضيفًا على الأهلي مروي لحساب الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز في مرحلته الثانية في مواجهة القمة والقاع ، إذ يعتلي أبناء القلعة الحمراء صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة مبتعدين بفارق مريح عن أقرب الملاحقين،فيما يقبع الأهلي مروي في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط، وتلاشت آمال الفريق في التأهل لدوري النخبة بدرجة كبيرة. ويأمل المريخ حسم التأهل والظهور في النخبة كأول المترشحين عبر الفوز في مباراة اليوم، فيما يرغب ملوك الشمال إنعاش حظوظهم والتمسك ببصيص الأمل. وتعد المباراة الأخير للأحمر قبل التوجه للجزائر لملاقاة المولودية لحساب ذهاب بطولة زايد للأندية العربية في الحادي والثلاثين من يناير الحالي، وأبعد الجهاز الفني عددًا من اللاعبين الأساسيين عن مباراة اليوم تفاديًا لإرهاقهم بعد أن شاركوا باستمرار في الفترة الماضية على غرار صلاح نمر وأمير كمال و محمد حقار.
تغييرات في تشكيلة المريخ
أبعد الجهاز الفني للمريخ مدافعيه صلاح نمر وأمير كمال، عن مواجهة اليوم لذلك يتوقع أن يؤدي الأحمر مواجهة اليوم بتشكيل يضم أبوعشرين وبخط دفاع مكون من حمزة داؤود والتاج يعقوب، والتاج إبراهيم فيما ستكون مشاركة بيبو واردة على الطرف الأيسر لاختبارجاهزيته قبل مباراة المولودية. وسيدفع الزلفاني في خط الوسط بمحمد الرشيد، ضياء الدين محجوب، محمد هاشم التكت ومحمد حامد التش بجانب ثنائي المقدمة الهجومية رمضان عجب ومحمد عبد الرحمن وخالد النعسان.
المريخ يرغب في حسم التأهل والتفرغ لبطولة زايد
حال حقق المريخ الفوزفي مباراة اليوم فسيكون أول المتأهلين بعيدًا عن أي نتائج بعد ذلك في المباريات المتبقية من دوري النخبة للفريق وللمنافسين، ويحتل المريخ صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة سترتفع إلى 25 وهي نقاط ستكون كافية لعبور آمن ليتفرغ الأحمر بعد ذلك لبطولة زايد للأندية العربية في جولتي الذهاب والإياب على ملعب الخامس من يوليو في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري والقلعة الحمراء في السادس عشر من الشهر وستكون أمام الزلفاني الفرصة للاختبار والتجريب والإعداد الجيد للمباراتين بعيدًا عن ضغوط الفوز أو الخسارة على الرغم من أن تلك الضغوط خفت بشدة في مباريات المجموعتين لإمكانية التعويض فيها.
ملوك الشمال يعلنون التحدي
على الرغم من أن آمال الأهلي مروي اقتربت من التلاشي في التأهل لدوري النخبة والظهور مجددًا في مسرحها، غير أن تلك الآمال ضعيفة للغاية تكاد تكون قد تلاشت إذ يحتاج الفريق للفوز في جميع مبارياته المتبقية بما فيها مباراة اليوم، وهي مهمة تبدو أقرب للمستحيلة قياسًا بظروف الفريق ومستواه ونتائجه وقياسًا بالأندية الأخرى التي لن تفرط في مبارياتها أمام الأهلي على ملعبها وأي خسارة ستعني أن آمال الفريق في التأهل قد تلاشت تمامًا، لتكون دوافع الأهلي في مباراة اليوم ضعيفة للغاية.
عجب يستهدف الابتعاد بالهداف
يسعي رمضان لزيادة أهدافه في مباراة اليوم بعد أن سجل ثمانية أهداف مع الأحمرفي طريقه لإحراز لقب الهداف على الرغم من أم اللاعب أكد أنه غير مهتم بتحقيق الأرقام الشخصية.
صحيفة الصيحة.