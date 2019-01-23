موبايل يقود إلى جريمة قتل بين صديقين بالثورة

أوقفت شرطة غرب الحارات شابًّا وحبسته رهن تحقيقاتها في جريمة قتل زميله التي وقعت بعد مشاجرة بينهما بالحارة 27 بالثورة، واعترف المتهم -وهو عامل من خلال التحقيقات معه – بأنه ارتكب الحادثة وقال إن خلافاً نشب بينه والقتيل حول موبايل قادهما لمشاجرة استخدم فيها سكينًا مسددًا بها طعنة لغريمه صادفت صدره وأردته قتيلاً. وبدأت الشرطة تحركاتها بعد بلاغ تلقته من عامل كشف فيه بأن المتهم وصديقه اعتديا على أحد أبناء الحارة بسكين مما أفضى إلى وفاته وألقت الشرطة القبض على المتهمين الاثنين فاعترف أحدهما بأنه مرتكب الحادثة ودونت اعترافات بذلك ووجهت له النيابة اتهامات تحت طائلة القتل العمد.
صحيفة الصيحة.