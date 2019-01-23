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اقتصاد وأعمال, مدارات

2019/01/23

2019/01/23


اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان



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مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 23 يناير 2019م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 61.00جنيه

الريال السعودي : 16.26جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 69.54جنيه

الدرهم الإماراتي : 16.71جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 16.74 جنيه

الجنيه الإسترليني : 79.30جنيه

الجنيه المصري : 3.41جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم

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