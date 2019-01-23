البشير يعود من قطر والدوحة تؤكد دعمها للخرطوم

أنهى رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة قطر استمرت ليومين، وعاد إلى الخرطوم في أعقاب مباحثات أجراها مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شملت عدة ملفات.
وأعلن وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، في مؤتمر صحفي عقب عودة الرئيس والوفد المرافق له بمطار الخرطوم، أن قطر أكدت دعمها ومساندتها المستمرة والثابتة للسودان، في أزمته الاقتصادية.
وأضاف أن زيارة الرئيس، تناولت الأزمة الاقتصادية الراهنة والمساعي السودانية للخروج بالبلاد من الأزمة ومسببابتها، مشيراً إلى أن قطر أكدت مساندتها ودعمها المستمر والثابت للسودان.
وانعقدت في الدوحة، الأربعاء، قمة سودانية قطرية جمعت البشير، وتميم، لبحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
شبكة الشروق