كشف المحامي عماد الدين جلجال خلال حديثه لبرنامج (بصراحة أكثر) الذي تقدمه الإعلامية رشا الرشيد على قناة الشروق عن وجود حالات راقية للطلاق حدثت لكثير من الأزواج وذلك بعد أن طرحت عليه المذيعة سؤالاً يتعلق بالموضوع حيث قالت له (هل مرت بك حالات طلاق راقية) موضحاً بأن هناك حالة طلاق راقية مرت عليه قائلاً: (هناك حالة طلاق تمت و الزوجين في نفس البيت و الأولاد ما عارفين أنهم مطلقين).
وفي السياق حث جلجال النساء اللائي يتم تطليقهن ثم يتعنت الرجل في منح قسيمة الطلاق انتقاماً من مطلقته – حث المطلقات إلى اتباع طريق التقاضي موضحاً بأن الإجراءات بسيطة (الرجل لو رفض يديك قسيمة الطلاق تمشي الزوجة المحكمة وترفع دعوة إثبات طلاق) وبعد إثبات الطلاق تكمل العدة وتمنحها المحكمة ورقتها .
هذا وقد سردت الصحفية ماجدة حسن التي استضافها البرنامج – سردت قصة طلاق مرت بها خلال عملها الصحفي تصب في حالات الطلاق التي تقدم عبرها بعض النساء مواقفاً إنسانية من أجل الأبناء.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: المذيعة رشا الرشيد تبحث مع محامي عن (طلاق راقي)