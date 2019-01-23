92% من سكان السودان خارج القطاع المصرفي

كشفت الأستاذة سارة عبدالحليم ممثلة شركة الخدمات المصرفية عن أن نسبة 92% من السكان في السودان خارج القطاع المصرفي ولا يملكون حسابات مصرفية، مشيرة إلى أن نسبة 8% فقط من السودانيين تحت مظلة القطاع المصرفي.
وأكدت سارة خلال استعراضها لورقة حول الدفع الالكتروني في السودان فى ندوة “مستقبل الصادرات السودانية ” التي اقيمت الأربعاء بمعرض الخرطوم الدولي تحت رعاية بنك العمال الوطني وجود تغيرات سياسية واقتصادية وإقليمية تواجه القطاع المصرفي .
ولفت إلى استمرار عمل المصارف السودانية وفقا للعقلية التقليدية التي تحد من المنافسة الخارجية، مؤكده تدني وتراجع ثقة المواطن في النظام المصرفي والتي ارتفعت عقب أزمة السيولة مؤخرا.
وقالت سارة أن الاتجاهات الجديدة للمصارف العالمية تعمل على تطوير الخدمات وإدارة المخاطر بقوة متوازنة والابتكار لمواكبة العالم، مشيرا الى ضرورة وصول المصارف لمنصات التفاعل الاجتماعي التي تمثل سوقا كبيرا يضم الأنشطة التجارية والترفيهية، مطالبة بأهمية دعم التوعية وتفعيل الإعلام للعملاء.
الخرطوم 23-1-2019 (سونا)