الصحة: إضراب الأطباء عن الحالات الباردة والعمليات المجدولة لم يتجاوز (6%)

أكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. “بابكر محمد علي” أن إضراب الأطباء عن معالجة الحالات الباردة والعمليات المجدولة لم يتجاوز (6%) من عدد الأطباء الذين يعملون في المؤسسات الصحية، وأن (94%) من الأطباء يؤدون عملهم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بأكمل وجه. وقال المدير العام لدى لقائه رئيس الاتحاد العام للمهن الطبية والصحية بمكتبة، أمس: (لا يوجد في دول العالم ما يسمى بإضراب الأطباء)، ووصفه بأنه بدعة ابتدعتها فئة قليله من الأطباء لتحقيق مطالب سياسية، وأنه لا يوجد ما يسمى بإضراب حالات باردة بل هذا الاسم هو تبرير للفعل الشنيع بالامتناع عن تقديم الخدمة للمريض. وفي ذات الوقت بعث بالتحية للأطباء وكل الكوادر الطبية الـ(94%) الذين أدوا واجبهم المهني، مثمناً دور الاتحاد في تقديم الخدمات الطبية وتذليل المشاكل كافة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للمهن الطبية والصحية دكتور “كامل محمد حسن” التزام الاتحاد بالوقوف مع الوزارة لحل المشاكل وإدارة الأزمة قائلاً إننا نؤمن بوجود ضائقة اقتصادية ومن حق كل شخص التعبير عن احتياجاته، ونطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب، ولكن لا نقف مع الإضراب لأنه يضر المريض، ونؤكد الوقوف التام مع الوزارة في تقديم الخدمات الطبية لكل المرضى داخل وخارج الولاية، مشيراً إلى وجود غرفة تعمل (24) ساعة تتوفر فيها كل التخصصات لسد الفجوات التي قد يحدثها إضراب بعض الأطباء عن تقديم الخدمات العلاجية، وقال “كامل” إننا لانتواني في معالجة أي مريض حتي (لو عنده ضربة شوكة) لاعتبارها أخلاق المهنة الطبية، منوهاً أن الاتحاد العام للمهن الطبية والصحية هو فقط ما يعلن أو يصرح عما يهم المهن الطبية أو عبر آلياته وقنواته المعروفة.
الخرطوم ـ فاطمة عوض
صحيفة المجهر السياسي