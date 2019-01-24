بالصورة .. وفاة صاحب أطول شارب في العالم

توفي المواطن التركي محمد ضوردو ضوغان، صاحب أطول شارب في العالم، عن عمر يناهز 82 عاما، بولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.
وفارق ضوغان الحياة يوم أمس الثلاثاء، في منزله في حي “سرين تبه” إثر وعكة صحية، ودفن في مقبرة “شيخ عادل” بعد الصلاة على جثمانه في جامع “يايلا” بالمنطقة.
وحصل محمد ضوردو ضوغان على لقب صاحب أطول شارب في العالم، خلال مسابقة جرت عام 1982، حيث بلغ طول شاربه مترا و65 سنتيمترا.
وقام الراحل حينها بالتأمين على شاربه، مقابل مبلغ 82 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 15 ألف دولار أميركي.
العربي الجديد