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جرائم وحوادث

2019/01/24

2019/01/24


مقتل وجرح (26) من قيادات حركة “عبد الواحد” في مواجهات بينهم بجبل مرة


عبد الواحد محمد نور

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لقي أكثر من (10) قيادات بحركة “عبد الواحد محمد نور” مصرعهم، فيما جرح (16) آخرون إثر مواجهات عنيفة نشبت داخل الحركة بجبل مرة مطلع الأسبوع الجاري.وقال القيادي المنشق من الحركة “آدم صالح” لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الصدامات داخل الحركة ما زالت مستمرة بين مجموعتي “قدورة” و”مبارك ولدوك” المتناحرتين على السلطة داخل الحركة، موضحاً أن مجموعة “مبارك ولدوك” التي تتبع للمستشار المقتول “عثمان الزين” قامت بالهجوم على “صالح برسو” قائد الدعم العاجل بحركة “عبد الواحد” وقتلت عدداً من الأفراد التابعين له وللقائد العام “قدورة”. وتوقع “صالح” أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من المواجهات الدامية بين الأطراف المتصارعة بحركة “عبد الواحد”.

صحيفة المجهر السياسي

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