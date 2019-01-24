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جرائم وحوادث

2019/01/24

2019/01/24


التفاصيل الكاملة لنهب منزل د. “لام أكول” بالخرطوم



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مثل رئيس الحركة الديمقراطية للتغيير د. لام أكول امس أمام محكمة جنايات الامتداد التي ترأسها القاضي اليسع هاشم خلف الله.

وكشف القيادي البارز للمحكمة تفاصيل الاعتداء على منزله وإصابة رئيس طاقم الحراسة إثر معركة بينه وثلاثة أشخاص هاجموا منزل القيادي صباحاً، وأوضح أكول أنه عقب وقوع الحادث اكتشف اختفاء مبالغ تصل إلى (51) ألف جنيه كانت داخل دولاب بغرفته الخاصة، واتهم القيادي أحد أقاربه الذي يعمل مرافقاً له، ويوم الحادثة كان معه في اجتماع بالنادي الدبلوماسي بحسب صحيفة المجهر. ويمثل أمام المحكمة أربعة متهمين بينهم رئيس الحرس وقسيس ومرافق القيادي وشخص آخر يعمل تاجراً ألقي القبض عليه على ذمة التحقيق.

الخرطوم (كوش نيوز)

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