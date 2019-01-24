(الكرش) عند الرجل تجذب الفتيات

توصلت دراسة حديثة إلى أن البطن البارزة والمعروفة بـ(الكرشة) عند الرجال تعمل على جذب النساء، الدراسة قلبت الموازين خاصة عند الفتاة السودانية، التي غالباً ما تتحاشى الارتباط برجل أو شاب لديه (كرشة)، فهناك طرفة تؤكد ذلك وتقول: إن هناك سيدتين كانتا في مشوار برفقة بعضهن، وعندما قامت إحداهما بلفت نظر الأخرى قائلة (داك ما راجلك) كان ردها (ياهو بس عايزة أشوف ح يكون شافط بطنو لحدي متين)، في إشارة منها إلى أن زوجها يريد لفت انتباه إحدى الفتيات بالشارع، وذلك من خلال شفط بطنه للداخل.
والملاحظ أن عدداً مقدراً من الشباب باتوا يتميزون ببروز البطن ليس في السودان فقط، بل في عدة دول وربما الأسباب تعود إلى النمط الغذائي، وكذلك وسائل الراحة التي باتت متوفرة، وعدم ممارسة الرياضة التي من شأنها أن تجعل جسم الرجل رياضياً.
هذه الدراسة حتى نتأكد منها على أرض الواقع قامت مصادر حسب صحيفة آخر لحظة باستطلاع شمل عدد مقدر من الفتيات كانت إجابتهن هي تأكيد الدراسة فأغلبهن قالوا إن (الكرش) تعتبر إحدى مميزات الرجل الجمالية، وكادت أن تصبح علامة جمال عند الشباب والرجال، وأشارت أخرى إلى أن (الكرش) كلما زاد حجمها زادت من معدل إعجاب الفتاة بالرجل، سواء كان شاباً أو متزوجاً أو خمسينياً.
الخرطوم (كوش نيوز)