قاطعت أهلها لتتزوجه فعايرها .. زوجة شابة تنتحر بـ”الحبة القاتلة”

انتحرت زوجة شابة بعد 3 سنوات من الزواج، بعد شعورها بالذنب الذي ارتكبته في حق أهلها بمقاطعتها لهم وعدم احترام زوجها لها بعد إحساسه أنها وحيدة لا يسأل عنها أحد.
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أشرف عبدالسميع مأمور مركز شرطة سنورس بانتحار “هاجر. ع. م” 23 سنة، ربة منزل، نتيجة تناولها قرص مكافحة سوس القمح “الحبة القاتلة” ووفاتها بعد وصولها للمستشفى.
كشفت تحريات المقدم محمد حافظ الحنبولي رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن الزوجة انتحرت بسبب سوء علاقتها بزوجها والذي تزوجته رغما عن أسرتها التي كانت ترفضه بشدة، ثم شعرت بالوحدة بعد ثلاث سنوات من الزاوج وفشل محاولات الصلح مع أهلها، ما أصابها بحالة نفسية سيئة، خاصة مع عدم وجود تفاهم بينها وبين زوجها ومعايرته لها بشكل مستمر.
جرى نقل جثة الزوجه لمستشفى سنورس المركزي وأخطرت النيابة العامة والتي تتولى التحقيق.
مصراوي