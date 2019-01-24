البودي قارد: (لو إعتزلنا مهنتنا دي حيكون السبب حسين الصادق)

اعترف عدد من طاقم تأمين الحفلات الجماهيرية في العاصمة – أو ما يعرف بالـ(البودي قارد) – بالمعاناة التي يجدونها أثناء تنظيم حفلات الفنان الشاب “حسين الصادق” .
وأضاف بعضهم أن حفلات حسين تحتاج الكثير من الضوابط والحذر وذلك لخطورة جمهوره وخصوصاً (المعجبات) واللائي لا يتورعن في اقتحام المسرح والقفز دون سابق إنذار، وأضاف (البودي قارد) أنهم يستعدون لحفلات “حسين” منذ وقت مبكر ويقومون بمضاعفة العدد حول المسرح والبوابات .
مشيرين الى أن معجبي “حسين الصادق” يصابون بالهستيريا والانفعال حال رؤيتهم له وهو يصعد للمسرح مما ينتج عن ذلك تصرفات هوجاء وغير محسوبة العواقب، مضيفين : (تربطنا علاقة مميزة وخاصة مع “حسين” وشكونا له كثيراً من شراسة جمهوره وجرأة معجباته، وكان دوماً يعتذر لنا بلطف ويعدنا بتنظيمهم) .
فيما أضافوا ضاحكين وبحسب صحيفة السوداني: (غايتو لو اعتزلنا شغلانيتنا دي بكون السبب “حسين” وجمهوره) .
الخرطوم (كوش نيوز)