مقترح في تشريعي الخرطوم بإحياء دور السينما

نبه نواب المجلس التشريعي ولاية الخرطوم، إلى خطورة انتشار الشائعات المهددة للأمن عبر الوسائط الرقمية مؤخراً، مطالبين إعلام الولاية بالارتقاء ببرامجه ووسائله للتصدي لتلك الشائعات فيما رحب النواب بمقترح إحياء ثقافة دور السينما وارتيادها مرة أخرى في مجتمع الولاية.
وأكدت نائب رئيس المجلس، د. نجاة كرداوي خلال اجتماع مع وزير الثقافة والإعلام بالولاية الهادي حسن عبد الجليل ضرورة الدفع بمقدرات إذاعة وتلفزيون الولاية عبر استكمال تطوير البنية التحتية، وتوفير المعدات الحديثة لتقوم بالدور الموكل لها ووقف هجرة العاملين وتحسين أوضاعهم.
وأشارت كرداوي إلى أهمية الوقف على نقاط الضعف والمهددات في خطة عمل الوزارة والاهتمام بشريحة الأطفال، وتعزيز وترسيخ الهوية السودانية لديهم عبر المكتبة المدرسية والمنزلية والبرامج الهادفة داعية إلى ابتكار أدوات ووسائل جاذبة للسياحة.
من جانبه، شدد حافظ الشيخ رئيس اللجنة بالمجلس على أهمية التنسيق بين اللجنة والوزارة وإزالة المشكلات التي تواجه عمل هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية وتحد من تطور أدائها وتقديمها ودعم الجهود التطويرية الرامية إلى تحسين عمل الهيئة وتعزيز تنافسها وتوفير الآليات والكوادر التي تحتاجها.
وفي السياق طالب وزير الثقافة بأن تكون الثقافة والإعلام من أولويات اهتمامات الولاية ووفقاً لصحيفة المجهر داعيا إلى قيادة المجتمع عبر الثقافة مؤكدا أهمية مشاركة مكونات المجتمع في العمل الثقافي بولاية الخرطوم.
الخرطوم (كوش نيوز)