في مقدمتها (ترك الوظيفة)… شروط الشباب الجديدة للزواج تصيب الفتيات بـ(حيرة).!

كشفت مجموعة من الفتيات في قروب يناقشن فيه مشاكلهن الخاصة أطلقن عليه اسم (مشكلتي) بأنهن يعانين من الأشخاص الذين تقدموا للزواج بهن بسبب اشتراطهم التخلي عن الوظيفة مقابل الزواج، موضحات بأنهن يعتبرن الوظيفة بمثابة مصدر دخل لهن ولأسرهن ولايستطعن الاستغناء عنها لاعتماد أسر غالبيتهن عليها، مبينات في الوقت ذاته أنهن قلقات بأن يتعرضن لـ(البورة).
من جانبهن أشارت بعض عضوات القروب إلى اختيار الزيجة بدلاً عن الوظيفة في حال توفير الزوج لكل المتطلبات، فيما رأت أخريات بأن التنازل عن الوظيفة أمر صعب لذلك لا بد من إقناع المتقدم بالزواج بالرضوخ لشروط الفتاة.
الخرطوم:محاسن
صحيفة السوداني