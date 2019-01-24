“علماء المسلمين” يحذِّر من جر السودان إلى مستقبل مجهول

حذر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، يوم الخميس، من وجود “قوى أخرى متربصة امتطت ظهر الأحداث، ولها أجندات غير مطالب المحتجين، تنتظر لحظة مناسبة لجر السودان إلى مستقبل مجهول يعصف بأمنه واستقراره”. وطالب بمحاسبة المتسببن في الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التظاهرات.
وطالب الاتحاد في بيان له، الحكومة بحماية حق التعبير السلمي، ومنع الاعتداء على المتظاهرين، والإسراع برفع المعاناة عنهم، ومعاقبة من وصفهم بـ”الفاسدين والمعتدين”.
وناشد الجميع بعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، والحفاظ على السلمية، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول”.
وأضاف بيان الاتحاد العالمي أن “السودان يمر بمنعطف كبير نتيجة أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت في الغلاء الطاحن الذي تبدى في شح النقود والوقود والخبز والدواء بشكل غير مسبوق، الأمر الذي فاق احتمال الناس وصبرهم، فخرجت جماهير منهم تعبر عن سخطها عما آلت إليه الأوضاع”.
وأشار إلى أن “حق التعبير السلمي أمر كفلته الشريعة الإسلامية، وأقرته المواثيق الدولية والدساتير والقوانين”، محذراً من “إراقة الدماء والاعتداء على المتظاهرين السلميين”.
وأكد “وجوب معاقبة كل من ثبت تورطه في إزهاق نفس معصومة، سواء كان من الجانب الحكومي، أو من جانب المتظاهرين، أو المندسين فيهم”.
شبكة الشروق.
2 التعليقات
ادريس
2019/01/24 at 4:11 م (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة ما القوى المتربصه لانها دى معروفة وما بتقدر تظهر فى الشوراع…المشكلة فى الغنم الشعرهم مبرم ولابسين بناطلين كبايه وعاملين فيها مناضلين…رساله وتساب واحده بتمرقهم لانوا قرعتهم فاضية. ..الواحد يمرق ياكل ليهو بسطونه بسطونتين زى السلام عليكم وبعد كده يكون ما عارف المطره صابه وين….
نقول ليهم المطرة صابه قروش ودولارات فى جيوب البحركوكم من الحركات المسلحة ومن إسرائيل. ..
الحر الراي
2019/01/24 at 4:38 م (UTC 2) رابط التعليق
وطالب بمحاسبة المتسببن في الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التظاهرات.@@
وده الغائظ الناس كلها الطلعت والناويه تطلع لو ما تحرك هولاء القوم الفشله التيم الاقتصادي
يا عااااالم
الاسعار نار النار النار
ولا حياه لمن تنادي
هناك زيادات من غير حجه وسبب
هناك زيادات يوميه وقف سعر الدولار او زاد وبالعكس الدولار نزل 30 جنيه والاسعار زادت برضو 300٪
اذا ما حس هؤلاء البشر الكيسهم فاضي التيم الاقتصادي واعترفو بالفشل وقامت محاكم لهم وتم ارجاع الدولار الي 6 ونقص الاسعار الي 300٪ كما كانت ف ابشركم بنزول ال 70٪ المانزلت لانها مصبره نفسها انو البشير احس واتحرك مرة ف حياتو لصالح المواطن
نزلو الدولار الجمركي الي 6 زي ماكان
نزلو الاسعار 300‰ زي ما كانت
فكو الارتباط بكثير من المؤسسات والاحزاب والحركات والما عاجبو ادخل الغابه لانها شايله كل الكيكه باحتراف البشير
ضيقوا مؤسسه الحكم والسياده والرئاسه
ف كم فرد فقط
اجعلو هذا العام عام الزراعه فقط
كل القوه جوة مناطق الانتاج
وزراء ع جيش ع دعم ع شرطه ع شعبيه ع دعم ع كلو واهم شئ الوزراء والدستوريين اكونو ف الوش
وشوفو بحول الله كيف اكون مصير بلادنا