التقيا أمس بالعاصمة القطرية البشير وتميم.. قمة الملفات العديدة

حظيت زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للعاصمة القطرية الدوحة- التي بدأت الأول من أمس وانتهت مساء أمس – بقدر كبير من الاهتمام في المحيطين الداخلي والخارجية كونها تعد الزيارة الخارجية الأولى له بعد شهر من الاحتجاجات المطلبية التى انطلقت في عدد من مدن البلاد فضلًا عن كونها الزيارة الأولى التي أعقبت زيارته لدولة سوريا الشهر الماضي ما رجح أن تكون الزيارة قد تناولت العديد من القضايا التي تهم الشأن الداخلي بالإضافة لقضايا تهم الأمة العربية كلها.
لقاء رئاسي
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أفرد مساحة زمنية كبيرة من برنامجه خلال يوم أمس الأربعاء للقاء الرئيس المشير عمر البشير ، بحسب وكالة الأنباء القطرية، والتى بينت أن اللقاء بين الرئيسين بحث مختلف التطورات والتحديات التي تواجهها البلاد ومستجدات عملية السلام في إقليم دارفور بالإضافة إلى سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين.
أكثر من موضوع
وإن كانت وكالة الأنباء الرسمية لدولة قطر قد حصرت اللقاءات في الشأن الداخلي، إلا أن وزير الخارجية – د. الدرديري محمد أحمد- قد تعدى ذلك حين أشار إلى مناقشة القمة لأكثر من ملف خلال اللقاء فقد قال الدرديري- في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم- عقب عودة رئيس الجمهورية مساء أمس “إن اللقاء كان فرصة لاطلاع الأشقاء في قطر على المساعي السودانية فيما يتعلق بالأوضاع السياسية في الساحات العربية والإفريقية والإقليمية”. قاطعا بأن الزيارة تناولت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد ومسبباتها التى دفعت بخروج الشباب في تظاهرات احتجاجية استمرت لأكثر من شهر والمساعي التي تبذلها الحكومة للخروج منها.
دعم قطري
والثابت أن اللقاء تطرق للأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد من واقع أن ذات وكالة الأنباء القطرية أبرزت تأكيد أمير قطر على موقف بلاده الثابت وحرصها على وحدة السودان وتأكيده على موقف بلاده الداعم لوحدة واستقرار السودان، وسبل تنمية العلاقات القائمة بين البلدين، بيد أن الدعم مضى في اتجاه الموقف المعلن من قبل لأمير قطر والذي كان قد أكد دعمه للحكومة، من خلال اتصال هاتفي أجراه مع المشير البشير عند اندلاع موجة الاحتجاجات.
تأكيد دعم
وفي الدوحة أكد السفير القطري بالخرطوم، عبدالرحمن بن علي الكبيسي، وقوف الدوحة مع الخرطوم لتجاوز أزمتها الاقتصادية.
وقال الكبيسي إن قطر تفتخر بعلاقتها مع الخرطوم، واصفاً العلاقات السودانية القطرية بأنها تاريخية ومتطورة ومتجذرة، مؤكداً سعيهم لدفع هذه العلاقات إلى الأمام.
وأشار السفير إلى اطمئنانهم على الأوضاع الحالية بالسودان بعد التنوير الذي استعرضه لهم مساعد رئيس الجمهورية، د. فيصل حسن إبراهيم، مؤخراً خلال لقائه بسفراء الدول العربية المعتمدين بالسودان.
قضية دارفور
كان هناك اتفاق في مخرجات اللقاء بين المشير البشير والشيخ تميم فقد اشتمل اللقاء على بحث قضية دارفور، وفي الوقت الذي أكدت فيه الوكالة الرسمية لقطر تناول قمة الرئيسين للقضية ، عضد الدرديري أن اللقاء تناول المبادرة القطرية الخاصة بجمع فرقاء دارفور بغية إلحاق من تبقى منهم بوثيقة الدوحة والاطلاع على الاستعدادات التى تمضي على قدم وساق التى تبذلها قطر، وأشار إلى أن الرئيس البشير أشاد بالجهود التى تبذلها قطر في ملف دارفور مؤكدًا أنه لولا تلك الجهود لما كانت دارفور انتقلت من مرحلة الاحتراب والصراع إلى مرحلة بناء الأمن والسلام وتعزيز التنمية.
متابعة الوثيقة
ذات الأمر أكده رئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، الذي قال إن زيارة رئيس الجمهورية لدولة قطر تأتي للتأكيد على استمرار العملية السلمية والتفاوضية في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور وفقًا للتكليف الصادر من القاهرة للمبادرة العربية والإفريقية التي تدعمها منظمة الأمم المتحدة لأجل إرساء دعائم السلام والتنمية بدارفور، سيما وأن قطر تمهد الآن للقاء يجمع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان مع فريق الحكومة التفاوضي بغية الحاق مني أركو مناوي ود. جبريل إبراهيم بوثيقة الدوحة.
علاقات راسخة
جدوى الزيارة تطرق له وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة، بشارة جمعة أرور، الذي أكد، خلال تصريح صحفي، متانة العلاقات السودانية القطرية وقابليتها للتطور فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس البشير للدوحة تأتي في إطار دعم العلاقات بين البلدين. مؤكداً دور السودان في تحقيق السلام والاستقرار في المحيط العربي، موضحاً أن العلاقة بين الخرطوم والدوحة راسخة ولن تعكر صفوها أي متغيرات مهما كانت.
صحيفة الصيحة.
1 التعليقات
ادريس
2019/01/24 at 4:18 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخى القمة دى ماكله جمبه مع مناضلي الجلكسيات…هم مفتكرين انو النظام انتهى والسيد الرئيس بلملم فى شنطوا ومتخارج…وهو ولا يهموا…يتضرع بره وجوه …قملة فى اضان فيل