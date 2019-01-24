مجهول يُضرم النار في عربة معتمد القضارف

أضرم مجهول النار في عربة معتمد محلية القضارف، العميد الطيب الأمين أثناء وقوفها أمام منزله بحي الراشدين بالقضارف، وتسبب الحريق في إتلاف جزئي في العربة الدستورية “لاندكروزر استيشن”، قبل أن يتدخل الدفاع المدني ويقوم بإطفاء النيران.
ودون المعتمد بلاغًا بالواقعة بالرقم 59 تحت المادة 182 من القانون الجنائي “الإتلاف الجنائي” بقسم شرطة الصناعات بالقضارف.
وأكد شهود عيان أن النيران اشتعلت في العربة أثناء توقفها أمام منزل المعتمد أمس الأول، مرجحين أن يكون الحريق بفعل فاعل، سيما وأن حرس منزل المعتمد لم يكن موجوداً لحظة اندلاع الحريق. وشكلت الشرطة فريقاً من المباحث والمعامل الجنائية لكشف ملابسات إحراق العربة.
صحيفة الصيحة.