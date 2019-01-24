شكاوى من انتشار كثيف للبق الدقيقي في القطن بالجزيرة

طالب مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل الجهات المختصة بمحاربة آفة البق الدقيقي التي ظهرت علي محصول القطن، مؤكدين أن الآفة صارت خطراً يهدد المحصول، مشيرين لمساندة المزارعين لإدارة وقاية النباتات في مكافحة الآفة ورغم ذلك لم تفلح في القضاء عليها، مناشدين الجهات المختصة بحسم المشكلة حفاظاً على المحصول من التلف.
وأكد عضو تنظيمات المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل المزارع سفيان الباشا لـ(السوداني) انتشار الآفة وتهديدها لمحصول القطن على مستوى أقسام مشروع الجزيرة والمناقل، وقال لـ(السوداني) إن إصابة الآفة للقطن بلغت مرحلة الخطر هذا الموسم، مشيراً للجهود المبذولة من المزارعين والإدارة المختصة لمكافحتها بجانب مكافحة إدارة وقاية النباتات ولكن لم تفلح هذه الجهود في المكافحة، مناشداً الجهات المختصة بالوقوف على أسباب انتشارها وطرق جديدة للقضاء عليها.
وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الجنوبي مكتب الحاج عبد الله المزارع عثمان إبراهيم ظهور آفة البق الدقيقي على مستوى القسم الجنوبي للمشروع، مطالباً بمكافحة هذه الآفة عقب حصاد القمح بجانب مكافحة شجر المسكيت لإزاحة الخطر الحقيقي أمام زراعة محصول القطن، مناشداً باستجابة فورية وسريعة من الجهات المختصة للمكافحة.
وأشار المزارع بالمشروع الصديق عثمان لضرورة مكافحة البق الدقيقي بعد حصاد محاصيل العروة الشتوية مباشرة لجهة أن المكافحة بعد الحصاد تقضي على هذه الآفة، مشيراً إلى جهود المزارعين وأضاف أن هذه الآفة تحتاج لبذل جهود كبيرة من وقاية النباتات، وقال إن البق الدقيقي عادة تكون إصابته محدودة ولكنه انتشر بشكل مكثف هذا الموسم على مستوى أقسام المشروع وكانت الإصابة خطيرة وقد تهدد إنتاجية محصول القطن.
صحيفة السوداني.