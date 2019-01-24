توقيع ميثاق شرف لضبط السلع والأسعار بالأسواق

وقع اتحاد الغرف التجارية ميثاق شرف مع المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك، لضبط الأسعار وجودة السلع بالأسواق وطرح دليل الأعمال السودانية الشامل لكل أنشطة الاقتصاد السوداني، فضلاً عن إطلاق مبادرة جديدة لتوسيع فرص تشغيل الشباب بالشركات والمصانع.
وقال رئيس اتحاد الغرفة التجارية يوسف أحمد يوسف، إن الاتحاد حريص على ضبط الأسواق والأسعار وجودة وتوفير المنتجات المستوردة بمواصفات الجيدة، وأكد في افتتاحه مركز رجال الأعمال ومعرض الصادرات السودانية بمعرض الخرطوم أمس وأكد سعي القطاع لتوفير كل السلع والخدمات للمواطن في ظل الحصار الاقتصادي، وتلبية احتياجات البلاد كافة، معلناً عن مبادرة لحصر الشباب واستيعابهم في المصانع والشركات والمصانع التجارية كدور فاعل لأصحاب العمل في المسئولية المجتمعية، مؤكداً دوره في توفير السلع والمنتجات وكل احتياجات المواطن بشتى الطرق خلال فترة الحصار، متطلعاً بأن يسهم فتح المنطقة الحرة مع تشاد في توسيع التجارة البينية نحو الأسواق الإفريقية، إضافة إلى فتح مركز تجاري كبير بإفريقيا الوسطى خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن مركز الأعمال ظل يحقق نجاحات متواصلة في تنظيمه واستمراريَّته في توثيق العلاقة بين الغرف المتخصصة، ويعزز دور القطاع الخاص خارجياً، متوقعاً أن يشهد جلسات عمل مشتركة مع ممثلي الشركات العربية والأجنبية المختلفة، مبدياً استعداد اتحاد الغرف التجارية، لتوقيع اتفاقية تعاون مع الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، مشيراً إلى أن مشاركة رجال الأعمال ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الشركات ظلت تمثل محوراً رئيسيَّاً في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان وبلدانهم.
وأعلن رئيس اللجنة العليا لتنظيم مركز الأعمال هاشم الفاضل عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات تعاون مع دولتي مصر وتونس، وأضاف أن المركز في نسخته الرابعة يأتي تحت شعار “التجارة مسئولية مجتمعية” ويسهم في التعريف بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتشريعات والقوانين الاقتصادية بالبلاد، ثم تسهيل مهمة عقد الشراكات واللقاءات الثنائية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والندوات.
صحيفة السوداني.