بدء محاكمة (8) أشخاص بينهم نظاميين بتهمة نهب وقتل سائق

أمرت محكمة بجرائم دارفور الخاصة بالخرطوم شمال أمس (الأربعاء) بمخاطبة مدير شرطة الإحتياطي المركزي لإحضار ثلاثة متهمين ينتمون بجانب خمسة مواطنين متهمين بقتل ونهب سائق عربة لاندكروز بولاية جنوب دارفور.
وتقدم ممثل الدفاع المحامي نبيل أديب بطلب لدى المحكمة يلتمس فيه الإفراج عن موكله بالضمانة العادية وأن يرفع الملف إلى رئيس الجهاز القضائي للإفراج عنه.
و اعترض ممثل النائب العام ومساعد المدعى العام لجرائم دافور بالخرطوم مولانا معتصم عبد الله على الطلب موضحاً أنه يفتقد للمرجعية القانونية مشيراً إلى أن المادة (106) تتحدث عن رقابة الجهاز القضائي عن توقيف المتهمين في مرحلة التحري، مبيناً أنهم أمام إجراءات محاكمة وليست تحرٍّ، موضحاً أن المادة لم تمنح رئيس الجهاز القضائي سلطة الإفراج عن المتهمين، نظراً لأن المتهم يواجه المادة 130 التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وعقب اعتراضه أرجأت المحكمة الفصل في الطلب إلى الجلسة المقبلة.
وبحسب الاتهام فإن المتهمين كانوا قد نهبوا سيارة المجني عليه بجانب مبالغ مالية ضخمة ثم قتلوه وفروا هاربين في العام (2016م)، بولاية جنوب دارفور.
صحيفة السوداني.