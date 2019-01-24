معتز: أزمة السيولة ستحل خلال 10 أيام

قال رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، إن المشكلات الراهنة تتمثل في تحديات أربعة، في مقدمتها ندرة الأوراق النقدية المالية، بجانب شح الوقود والخبز والدواء، نتيجة للضغوط التي تعرض لها الاقتصاد السوداني، وأشار إلى أن أزمة السيولة ستحل خلال (١٠) أيام.
وأكد أن الدولة بدأت في وضع التدابير اللازمة لحلحلة المشكلات الراهنة، بالشروع في طباعة النقود من فئة الـ(١٠٠) جنيه التي دخلت الإنتاج، وفئة الـ(٢٠٠) جنيه التي ستظهر نهاية الشهر الجاري، وفئة الـ(٥٠٠) جنيه ستظهر منتصف الشهر المقبل.
وأكد الوصول إلى حلول ممتازة لأسعار الأدوية وفي مجال الخبز، وخاطب معتز لقاء تفاكرياً نظمه المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد ولاية الخرطوم، لتمليك الحقائق والمعلومات حول الوضع الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالقضايا المعيشية كافة، لتخفيف العبء عن المواطن.
الأزمة عابرة
أضاف رئيس الوزراء أن هنالك تحدياً كبيراً ضخماً بأن تدعم الدولة الخبز في اليوم بـ(٧٠) مليون جنيه، ومبلغ ترليونين و(١٠٠) مليار جنيه في الشهر، مبيناً أن هنالك تسرباً وتهريباً كبيراً وتحويلاً لأغراض الدقيق الأخرى، بالإضافة إلى أن الدولة تشتري الوقود سنوياً بملياري دولار.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بعمل إحصاءات دقيقة للجهات المدعومة، بهدف تحسين بيئة التعليم والمستشفيات وتشغيل الشباب، باستهداف المعالجة والقضاء على كل القضايا الخاصة بتشوهات الوقود والدقيق، والذهاب لعملية تصنيع محلي للأدوية لسد الفجوة وتقليل نفقات التكلفة، مؤكداً أن الأزمة عابرة في اقتصاد الدولة، واعداً بأنهم يسعون بألا تتكرر.
شبكة الشروق