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اقتصاد وأعمال

2019/01/25

2019/01/25


شركات أوروبية وآسيوية تبدي رغبتها الاستثمار في السودان



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بدأت المجموعة الأوروبية الآسيوية في ترتيبات للاستثمار في السودان في الصناعة والزراعة والصحة والاقتصاد عبر شركات كبرى لتنفيذ مشاريع استثمارية، وأعلنت وقوفها مع السودان.

وأكد رئيس المجموعة الأوروبية الآسيوية حسن جنكيز في تصريحات صحفية حسب صحيفة المجهر أمس، أن زيارة الوفد للسودان في هذا الوقت العصيب لتأكيد وقوفهم مع السودان ودعمه بتوفير المعينات وتطويره اقتصادياً والمساعدة في حل مشاكل السودان، مشيراً إلى أن القوى العالمية الظالمة لا تريد للسودان أن يتطور، مشيراً إلى أن السودان يمتلك مقومات كثيرة، لافتاً لعقد لقاءات مع مسؤولين في المجلس الوطني وقطاع الصحة توطئة لتنفيذ المشاريع. وتوقع “جنكيز” وصول مجموعة كبيرة من المستثمرين والشركات القابضة للخرطوم الشهر المقبل.

من جانبه أكد رئيس الجمعية السودانية التركية د. وهيب هارون أن زيارة الوفد تأتي في إطار الدبلوماسية الشعبية لتطوير البلد، خاصة وأنه يمتلك جميع المقومات.

وقال إن المجموعة ستعمل في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعة والصحة والزراعة والعمل في المجال الطبي وتوطين الدواء.

الخرطوم (كوش نيوز)

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