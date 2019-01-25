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منوعات

2019/01/25

2019/01/25


(هدى عربي) تكشف حقيقة علاقتها بالطفل الذي غنى معها (الحُب هدا)



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أوضحت الفنانة (هدى عربي) حسب صحيفة المجهر أن الطفل الذي ظهر عبر أحدى مقاطع اليوتيوب وهو يردد معها أغنية (الحُب هدا) ليس ابنها بحسب زعم كثير من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات التي نسبت لها أمومة الطفل.

وأبدت هدى إعجابها بشجاعة الطفل وبصوته وحفظه للأغنية التي وجدت رواجاً واسعاً خلال الفترة السابقة واختارها كثير من المتابعين أغنية الموسم السابق.

وكانت أخبار تتحدث عن ظهور ابن للفنانة (هدى عربي) قام بمشاركتها أغنية (الحب هذا) وهو الأمر الذي نفته الفنانة.

من جهة أخرى وجد إلغاء (هدى عربي) لحفلاتها التي سبق الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية إشادة واسعة من المتابعين الذي وصف موقفها بالشهم والمنحاز لأوجاع الناس وآلامهم خلال الفترة السابقة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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