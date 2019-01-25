تفاصيل محاكمة (3) طلاب بتهمة نهب شاب بسيارة (أتوس)

كشف شاب أمس (الخميس) أمام قاضي محكمة الحاج يوسف الجنائية، د. وليد حسن موسى حسب صحيفة المجهر تفاصيل تعرضه للضرب والنهب بالشارع العام بالحاج يوسف، من قبل (3) طلاب مستخدمين في ذلك سيارة (أتوس)،
وقال الشاب لقاضي المحكمة إنه حوالي الساعة العاشرة ليلاً عند خروجه من أحد المطاعم وأثناء مروره بالشارع العام، اعترض طريقه شخصان أمسك به أحدهما من الخلف بينما ضربه الآخر على رأسه بآلة حادة تشبه السكين، وأشار الشاب أنه لبرهة لم يكن في وعيه، موضحاً للمحكمة أنه رأي المتهم الثاني يحمل الأداة أثناء صعوده على السيارة وذكر الشاب أيضاً أن السيارة أتوس حمراء اللون، لافتاً إلى أنه بعد تعرضه للضرب تم إسعافه إلى إحدى المستشفيات وأجريت له عملية، وقال للمحكمة إنه تعرف على المتهمين داخل قسم الشرطة بعد أن تم القبض عليهم بتهمة سرقة السيارة، وأشار أيضاً أنه لم يلاحظ المتهم الأول والثالث لحظة وقوع الجريمة، مؤكداً رؤيته للثاني عندما كان يحمل أداة الجريمة، وبسماع المحكمة لأقوال الشاكي حددت جلسة لاحقاً لمثول المحقق في البلاغ ليدلي بأقواله المدونة في يومية التحري.
الخرطوم (كوش نيوز)