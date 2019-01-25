فرصة أخيرة لمدير إحدى المنظمات لإحضار شهوده

أمهلت محكمة جنايات الحاج يوسف، ممثل دفاع مدير إحدى المنظمات لتمويل الشباب، يواجه تهمة الاستيلاء على مبلغ (950) ألف جنيه من سمسار، نظير الشراكة في محلات شوايات بشرق النيل، أمهلته فرصة أخيرة لإحضار بقية شهود الدفاع، وحددت المحكمة جلسة لاحقاً لمواصلة سماع بقية شهود الدفاع حيث سلم المتهم الشاكي “السمسار” شيكاً بقيمة المبلغ ليتضح لاحقاً أن الشيك بدون رصيد.
وحسب صحيفة المجهر قضية الاتهام أن الشاكي “سمسار” تقدم بتدوين بلاغ بمحضر الشرطة جاء في مضمونه أن المتهم بالإرشاد على خلفية اتفاق بينهما حول شراكة تجمعهما بمحلات شواية تخص المتهم قام بتسليم مبلغ (950) ألف جنيه، واستلم من المتهم شيكا بقيمة المبلغ ليتضح لاحقا أن الشيك بدون رصيد. عليه تم القبض على المتهم، وعقب اكتمال كافة التحريات دون ضده بلاغا بمحضر الشرطة تحت المادة (179) المتعلقة بالشيك المرتد وأحيل ملف القضية للمحكمة للفصل.
الخرطوم (كوش نيوز) .