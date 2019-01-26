(المؤتمر الوطني) للمهدي: (بعد الدوار الوطني مافي رحيل نظام)

سخر المؤتمر الوطني من تأييد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للاحتجاجات ومطالبته برحيل النظام، وقال: (المهدي يريد أن يركب موجة الاحتجاجات والثورة بعد تردد طويل بعد وصفه لها بأوصاف كثيرة ظلت مثار سخرية لدى الشعب السوداني). وأضاف: بعد الدوار مافي رحيل نظام تاني، وأي تغيير في يد الشعب عبر صناديق الاقتراع، وأبدى نائب رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حمدي سليمان في تصريح حسب صحيفة السوداني أمس، استغرابه من توقيع المهدي على وثيقة مع تجمع المهنيين مجهول القيادات ولم ينتخبهم أحد وأهدافه إقصائية وخطابه مثير للكراهية.
وقال سليمان: (مافي ثورات بتقوم بقيادات مجهولة)، وشدد على أن انضمام المهدي لتجمع المهنيين سيكون خصماً عليه، ووصف سليمان تجمع المهنيين بأنه مجموعة إقصائية ولن تقدم حلولاً سياسية للبلاد، مؤكداً أن هناك جهات سياسية تريد ركوب الاحتجاجات لتحقيق أهداف “رخيصة” عجزت عن تحقيقها عبر قبول دعوة الحوار أو انتظار الانتخابات.
وكان رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي قد أعلن تأييده أمس للاحتجاجات، ودعا إلى تجنب أية مظاهر للعنف المادي واللفظي، وطالب برحيل النظام وأن تحل محله حكومة انتقالية قومية واجبها تحقيق السلام العادل وكفالة حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي لرفع المعاناة عن الشعب وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور البلاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
ادريس
2019/01/26 at 10:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
اعتقد انه فى ظل الظروف الحالية ووقوف إسرائيل بجانب المتظاهرين وتصدر أحزاب اليسار للموقف السياسى تحت اسم تجمع المهنيين بالإضافة لظهور الاحزاب التقليدية للواجهة مرة أخرى فقد اصحب من المستحيل قيام الانتخابات فى 2020…عليه اقترح تاجيلها الى 2030 وذلك من اجل استقرار الوطن وضمان وحدته والله المستعان
زول ساي
2019/01/26 at 11:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
أنهم الروبيضاء
أنهم الجهلاء السفهاء الذين يفتون فى أمر العامة
يصفون تجمع المهنيين بأنه مجهول واقصائى ولم ياتى بانتخاب هذه كل مآخذهم عليه
الكيزان مارسوا التمكين والاقصاء ثلاثون عاما واتوا ليدمغوا تجمع المهنيبن بالاقصاء والآن فقط أدركوا أن الإقصاء جريمة فى حق الوطن والمواطن
لاتنهى عن خلق وتأتى مثله
عار عليك وان فعلت عظيم
الإقصاء الذى مارسه الكيزان ثلاثون عاما أتوا ليعيبوه على تجمع المنهيين الذى لم يصل إلى السلطة بعد !!!!!!! علما بأنهم لم يفكروا فى إقصاء احد ولكن يقين الكيزان بأنهم قد اقصوا أنفسهم بالجرائم التى ارتكبوها فى حق الوطن والمواطن ويخشون ساعة الحساب والقصاص
يصفون تجمع المهنيين بأنه مجهول وذلك لانهم لم يتمكنوا من اعتقال قياداته التى تدير العمل بالسوشل ميديا فبدأوا يستنجدون ويستجيرون بالانتربول فى جهل وغباء يفصح عن مدى الهلع الذى اصابهم علما بأنهم اعتقلوا الأصم وهناك متحدث باسم تجمع المهنيين يظهر بالفصائيات على مسمع وعين الجميع
يقولون أن تجمع المهنيين لم ياتى بانتخاب علما بأن الكيزان أتوا على ظهر دبابة للسلطة وتجمع المهنيين يعمل من أجل عودة الديمقراطية فهو ليس حكومة ليتم انتخابها بل هو جسم يخطط للشعب السودانى الذى التف حوله يخطط له ويذهب خلف الشعب الذى يقود ثورة الخلاص من نظام القهر والاسعباد والقتل