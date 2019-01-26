مخلوق غريب يظهر على شواطئ مصر

كشف محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة في مصر، أنه تم العثور على سمكة الشمس النادرة “mola mola”، بالمنطقة الشاطئية بمدينة بورسعيد.
وقال صلاح في تصريحات صحفية، إنه تم على الفور تحرك فريق عمل من محمية أشتوم الجميل، للمعاينة، وعقب إجراء الفحوصات المبدئية، تم التوصل إلى أن وزن السمكة نحو400 كيلوغرام.
وأضاف صلاح أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة للمساعدة في نقل السمكة، إلى مقر المحمية.
ومن المقرر البدء في دراسة السمكة وتحديد سبب الوفاة ومحاولة تحنيطها أو استخراج الهيكل العظمى الخاص بها، حيث أنها تعد من فصيلة الأسماك العظمية العملاقة.
وأشار محمد صلاح إلى أن هذا النوع من الأسماك، يعد من الأنواع النادرة ويندر مشاهدته، كونه يعيش في الأعماق والمياه المفتوحة.
وتعد هذه أول حالة تسجيل لهذا النوع في البحر المتوسط داخل مصر، كما أنها من الأنواع المهددة بالانقراض، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
يذكر أن سمكة الشمس غير مؤذية للإنسان، كما أن لحمها يحتوي على سموم وغير قابل للأكل، كما أنها تلعب دورا بارزا في الحفاظ على التوازن البيئي.
سبوتنيك