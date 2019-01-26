نجل عادل إمام يزور العراق

نشر محمد إمام، نجل الممثل القدير عادل إمام، صورا على حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام” خلال كواليس تصوير فيلمه الجديد “لص بغداد”.
وظهر إمام بجوار كل من ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وعلق قائلًا “الأفلام اللي فاتت حاجة والفيلم ده حاجة تانيه خالص.. لص بغداد.. صيف 2019”.
وفي وقت سابق شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه الجديد “لص بغداد” عبر حسابه على موقع “إنستغرام”.
يشار إلى أن فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة سينرجى.
سبوتنيك