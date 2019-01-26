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عالمية

2019/01/26

2019/01/26


ماكدونالدز يعادي النباتيين بـ”الشطيرة الكاذبة”



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أبدى أشخاص نباتيون في بريطانيون استياء كبيرا من شركة “ماكدونالدز” للوجبات السريعة، بعدما عثروا على قطع دجاج في شطائر يفترض ألا تضم أي لحوم.

وبحسب ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية، فإن سندويتشات “ماكدونالدز” المثيرة للجدل تحمل علامة التصديق من جمعية النباتيين البريطانية.
وشارك نباتيون من عدة مناطق في بريطانيا، مثل لندن وبرمنغهام ويوركشاير، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قطع الدجاج بشكل واضح داخل الشطائر التي يفترض أن تكون نباتية بنسبة 100 بالمئة.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، طرحت سلسلة المطاعم الشهيرة في بريطانيا، سندويتشا نباتيا بسعر 1.9 جنيه أسترليني، وتضم المكونات المعلن عنها مزيجا الخضراوات مثل الطماطم والبصل الأحمر والخس والمخلل.

وإثر انتشار الفضيحة، اعتذرت الشركة عما حصل، وقالت إنها طلبت من مطابخها أن تتوخى الدقة في الطلبات المقبلة، وأكدت أنه “من غير المناسب أن يجد الناس أشياء لم يطلبوها”.

سكاي نيوز

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