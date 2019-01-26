حقيقة حمل دينا الشربيني من عمرو دياب

أثارت أحدث صورة تجمع بين المطرب المصري، عمرو دياب، والممثلة المصرية، دينا الشربيني، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب وضعهما فيها.
ويظهر عمرو دياب (57 عاما) في الصورة المثيرة للجدل، وهو يضع يده على بطن دينا الشربيني (33 عاما)، ما دفع العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا”، للتكهن بأن “الثنائي” يتنظران مولودهما الأول، على الرغم عدم إعلان زواجهما بشكل رسمي.
ولكن جاء فيديو جديد لدينا الشربيني مع عمرو دياب من نفس المناسبة التي التقطت فيها الصورة بإمارة دبي الخليجية، لينفي كل تلك الادعاءات، خاصة أن دينا ظهرت فيه ببطن مسطح، وبدت بوزنها الطبيعي، وهو ما يجعل جميع التكهنات حول حملها غير صحيحة.
كما ذكرت مجلة “الجرس” اللبنانية، وفقا لمصادرها، أن عمرو دياب اشترط على دينا الشربيني، عند زواجهما عدم الإنجاب، وهي وافقت لأجله، رغم رغبتها في الإنجاب.
وظهرت الشائعات حول العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني منذ أكثر من عام وانتشرت لهما العديد من الصور سويا ولم ينف أي منهما ارتباطه بالآخر.
وقام عمرو دياب الشهير بـ “الهضبة” بتقديمها في إحدى حفلاته باعتبارها من مواليد برج الحوت وغنى لها أغنيته الشهيرة “برج الحوت”، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول العلاقة بينهما.
وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.
يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.
سبوتنيك