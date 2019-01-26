عقب سرقة 3 منازل يمتلكها في يوم واحد … فنان عربي يفقد “تحويشة العمر”

تعرضت ثلاثة منازل يمتلكها فنان شعبي مصري للسرقة في يوم واحد بعملية مدبرة، ليفقد ما وصفه أحد المقربون منه بـ”تحويشة العمر”.
ووفقا لموقع “إندبندنت” عربية، فقد سعد الصغير ثروته إثر عملية سرقة تعرضت لها ثلاثة منازل يمتلكها في منطقة شبرا الخيمة بمصر.
وأفاد مصدر مقرب، بأن اللصوص تربصوا بالمنازل وسرقوا محتوياتها من أثاث ومقتنيات وأموال ومجوهرات، بالإضافة إلى سيارة صغيرة.
ويمر سعد الصغير بحالة نفسية سيئة للغاية، بعدما علم بأمر السرقة، والتي شملت خزنته الخاصة التي يضع فيها أمواله عوضا عن إيداعها البنك.
وأشار المصدر المقرب من الصغير، أنه فقد كل ما تحصل عليه من سنوات عمله في التمثيل والغناء وإحياء الحفلات والأفراح، حيث تقدر قيمة ما سرق بملايين الجنيهات.
وحدثت السرقة منذ أيام، حيث كانت زوجته في منزلهما الكائن في منطقة بالسادس من أكتوبر، وفور عودتها إلى شبرا الخيمة اكتشفت السرقة.
سبوتنيك