صدمة للمغني “سعد الصغير” بعد خسارة “تحويشة العمر” .. تفاصيل السطو على منازله الثلاثة في يوم واحد وقيمة المسروقات

فقد المغني الشعبي المصري سعد الصغير ثروته كلها، إثر عملية سرقة مُدبرة شملت ثلاثة منازل يملكها في منطقة شبرا الخيمة.
ومقتنيات وأموال ومجوهرات
وكشف مصدر مُقرب من الصغير بحسب “إندبندنت عربية”، فضّل عدم ذكر اسمه، أن “اللصوص تربصوا بالمنازل وسرقوا محتوياتها من أثاث ومقتنيات وأموال ومجوهرات، بالإضافة إلى سيارة صغيرة. وتمت السرقة أثناء وجود الصغير خارج مصر في جولة عمل”.
وأضاف المصدر أن “الصغير في حالة نفسية صعبة بعدما علم بأمر السرقة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وشملت السرقة خزنته الخاصة التي يضع فيها أمواله عوضاً عن إيداعها في المصارف”.
ملايين الجنيهات
ووفق المصدر “فقدَ الصغير كل ما كسبه من سنوات عمله في التمثيل والغناء وإحياء الحفلات والأفراح. وتُقدّر قيمة ما سُرق بملايين الجنيهات”.
ولفت المصدر إلى أن “السرقة حدثت منذ أيام، وكانت زوجته في منزلهما في منطقة 6 اكتوبر، وفور عودتها إلى شبرا الخيمة اكتشفت السرقة، إذ وجدت المنازل فارغةً”.
وتقدّم الصغير بشكوى لدى الشرطة، معتبراً أن الجناة كانوا يعلمون بأن البيوت خالية من أصحابها ويعرفون المداخل والمخارج. وطالب بمساعدته في استعادة “تحويشة العمر”.
صحيفة المرصد