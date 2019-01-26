الكاروري يدعو للتداول السلمي للسلطة

دعا خطيب مسجد الشهيد الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري إلى التداول السلمي للسلطة والحوار والشورى، مشيراً إلى أن الحرب تسببت بها السياسة وأنها ليست حرباً ضد اشخاص، واستدل في خطبة الجمعة بحسب “باج نيوز” على ذلك بانفصال جنوب السودان ولجوء مواطنيه إلى الشمال.
من جانبه أدى إمام مسجد السلام الشيخ مهران ماهر عثمان، صلاة الغائب على قتلى المظاهرات، وانتقد في خطبة الجمعة سفك الدماء.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
ادريس
2019/01/26 at 3:01 م (UTC 2) رابط التعليق
كحل للتداول السلمى للسلطة اقترح وضع مسودة دستور بتحويل الجمهورية الى مملكة يكون فيها التوارث داخل اسرة البشير فقط..اخوة البشير او ابناء اخوته…ويستثنى من ذلك ابناء زوجته الثانية…كما هو الحال المملكة السعودية او الإمارات او الكويت والاردن والمغرب وغيرها من الممالك.
…او ينتظروا انتخابات 2030…