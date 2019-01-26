كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > اقتصاد وأعمال > إعادة تشغيل (3) مصانع بولاية البحر الأحمر
الأقسام :

اقتصاد وأعمال

2019/01/26

2019/01/26


إعادة تشغيل (3) مصانع بولاية البحر الأحمر


الهادي محمد

شارك الموضوع :

كشفت ولاية البحر الأحمر عن اتجاهها لإعادة تشغيل (3) مصانع للغزل والنسيج والزيوت وإطارات السيارات بهدف توفير (3) آلاف فرصة عمل للخريجين.

وأوضح “أحمد محمد طاهر” مدير القطاع الصناعي بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية ، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن العمل يجري لإعادة تشغيل مصنع الإطارات من خلال عمل فريق عمل لرفع تصور لإعادة تشغيل المصنع خلال (6) أسابيع، بغرض طرحة للاستثمار من خلال الاستعانة ببيت خبرة متخصص.

وقال “طاهر”، إن تشغيل مصنع الغزل والنسيج، ومصنع الزيوت سيسهم في دعم الصناعات بالولاية من خلال توفير فرص العمل لشريحة الشباب خلال خطة الوزارة لهذا العام.

صحيفة المجهر السياسي.

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.