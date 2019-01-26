الشرطة ترد على دعوات لتنظيم مظاهرات جديدة

قالت قوات الشرطة إنها فرقت أمس “الجمعة” وفقاً للقانون بعض التجمعات غير المشروعة ومحدودة العدد في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، في وقت ردت فيه الشرطة على دعوات لتجمع المهنيين لتنظيم تظاهرات جديدة خلال الأسبوع الجاري بأن قواتها في كامل الجاهزية للتصدي للتجمهرات غير المشروعة. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء شرطة هاشم علي عبد الرحيم في تصريحات لـ(الشروق): “قواتنا لا تكل ولا تمل”.
في السياق قال هاشم لـ (وكالة السودان للأنباء)، إن مجموعة متفلتة اعتدت في ساعة متأخرة من مساء أمس على ممتلكات خاصة أثناء تجمهرات غير مشروعة بمحلية أمبدة وقامت بممارسة النهب والسلب وتهشيم السيارات.
كما قامت مجموعة أخرى بنهب صيدلية الحكمة بشارع الثورات واعتدت على أحد العاملين بالصيدلية مسببة له الأذى وقامت بتحطيم الحواجز الزجاجية وسرقت مبالغ مالية وكمية من الأدوية ويجري البحث للقبض على المتهمين ودون بلاغ تحت المادة ١٧٥ من القانون الجنائي (النهب) بقسم أمبدة شمال.
وأشار إلى أن حي الهجرة بمحلية أم درمان شهد حادثا مروريا بين عربة كورلا صالون وعربة لاندكروزر تتبع لجهاز الأمن والمخابرات وركشة مما أدى لإصابة قائد المركبة الصالون وستة من طاقم العربة اللاندكروزر وتم إسعافهم لتلقي العلاج وفتح بلاغ بالرقم ٤٦٥ تحت المواد ٦٦/٦٢ القيادة بإهمال وتسبيب الأذى والتلف بقسم شرطة مرور أم درمان والشاكي في البلاغ سائق العربة الكورلا هشام محمد بخيت.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
الصادق هلالي
2019/01/26 at 6:32 م (UTC 2) رابط التعليق
خبر الصيدلية شفنا الفيديو كاااااااااااااااااامل
خبر مفبرك كالعادة و نفس قصة عام 2013
عاوزين سبب تقتلوا بيه الناس
هل الدين قال يقتلوا المخربين ؟؟؟ اقبضوهم وحاكموهم
بعدين الناس ديل ظاهرين في الفيديو حق الصيدلية
وظاهرين بي مسدساتم وطلعوا بتاع الصيدلية حتى جو اقتحموها
لو انتو شرطة تمام اقبضوهم وحاكموهم
بعدين “قواتنا لا تكل ولا تمل”. دة كلام كذب و الدليل تصرحاتكم دي
عاوزين تستعملوا القوة المفرطة لانكم كليتوا ومليتوا