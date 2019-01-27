الحبس عامين لطبيب في سوهاج: أجرى عملية ختان خاطئة لطفلين

عاقبت محكمة جنح قسم أول مدينة سوهاج، برئاسة المستشار مصطفى رشاد، السبت، طبيب «إخصائي مسالك بولية» بمستشفى الشهيد الخيري بمدينة سوهاج، بالسجن لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، لقيامه بإجراء عملية ختان خاطئة لطفلين، ما تسبب في قطع عضويهما الذكريين أثناء العملية بنسبة كبيرة، وإصابتهما بعاهة مستديمة.
وعاقبت المحكمة مدير المستشفى، «بديع. ز»، و5 ممرضين وممرضات من المشاركين في العملية بالحبس لمدة سنة، وكفالة ألف جنيه لكل منهم، لمشاركتهم في العملية وعدم قيامهم بتعقيم الأدوات الطبية المستخدمة فيها، ما تسبب في إصابة الطفلين بالتهابات، وتغريم مدير المستشفى مبلغ 50 ألف جنيه بعد اتهامه والطبيب بالإهمال الطبي.
وبدأت وقائع القضية في أغسطس من العام الماضي، عندما توجه والدا الطفلين عبدالله «5 سنوات»، وعمر «3 سنوات» بهما إلى مستشفى الشهيد الخيري الجديدة بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، لإجراء عملية «ختان» لهما، وتم إدخالهما غرفة العمليات لإجراء العملية بمعرفة الطبيب «مراد. ع. ز»، إخصائي مسالك بولية، وعقب خروجهما من غرفة العمليات تلاحظ لوالدي الطفلين صراخهما بشدة، لكن الطبيب طمأنهما أن حالتهما جيدة، وعقب إزالة الغيار الطبي في اليوم التالي تلاحظ لوالدي الطفلين أنهما يعانيان من تورم شديد بالخصية، وإصابتهما بفقد أجزاء كبيرة من عضويهما الذكريين.
وعقب ذلك توجه والدي الطفلين إلى قسم شرطة أول مدينة سوهاج، وتحريرهما محضرين بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي تبين لها من التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي، إصابة الطفل عبدالله بغرغرينا بالعضو الذكري، مع فقد جزء من الجلد والأنسجة الرخوة بالجزء الأول من العضو الذكرى، ووجود التهابات وناصور بين بداية العضو وكيس الصفن، وإصابة الطفل عمر بفقد كامل للعضو الذكري، مع وجود فقد بالأنسجة الرخوة بكيس الصفن حول جذر القضيب، ووجود التهابات وناصور بجذر القضيب، واتهما والدا الطفلين الطبيب المشكو في حقه بالإهمال الطبي الجسيم في إصابة نجليهما، والتي قد يستحيل شفائها، ويتخلف عنها عاهة مستديمة للطفلين، وتحرر المحضرين اللازمين، وأحيلا إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها السابق.
المصري اليوم