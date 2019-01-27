شركات طيران ترفض تنفيذ قرار بتخفيض تذاكر السفريات الداخلية

كشفت مصادر أن شركات الطيران الداخلي رفضت تنفيذ تخفيض قيمة التذاكر للسفريات الداخلية بسبب عدم جدوى التعرفة الجديدة .
وقالت موظفة بإحدى وكالات السفر والسياحة ، منال الحاج إن شركات الطيران الداخلية خفضت عدد رحلاتها بسبب قلة الإقبال من رحلات يومية ، تقلصت إلى ثلاث رحلات أو رحلتين خلال الإسبوع ، وقالت إن ما يشاع بخصوص تخفيض تذاكر الطيران الداخلي (غير حقيقي) ووصفت حديث لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان بأنه (كلام ساكت) ، وأضافت بحسب صحيفة مصادر بل نتوقع الزيادة أكثر وأكثر معللة بأن المحك الرئيس الرئيسي هو الدولار الذي يتم معادلته بالجنيه السوداني بجانب استيراد وقود الطائرات .
الخرطوم (كوش نيوز)