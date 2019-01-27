بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الأحد.. تعرف على سعر الدولار والعملات لافتتاح تعاملات الأسبوع

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 27 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.17 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
27/01/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4356
0.4345
الجنيه الاسترليني
63.0448
62.8879
الفرنك السويسري
47.9991
47.8797
الدولار الكندي
36.1347
36.0448
كرونة السويدية
5.2759
5.2628
الكرونة النرويجية
5.6031
5.5891
الكرون الدنماركي
7.2902
7.2720
الدينار الكويتي
157.2899
156.8987
الريال السعودي
12.7296
12.6980
الدرهم الاماراتي
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.1089
13.0763
الدينار البحريني
126.6247
126.3097
ريال عماني
124.0257
123.7172
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
54.4446
54.3092
XAR
2000.8371
1995.3636
الخرطوم (كوش نيوز)