بالصور .. «الأغنام والأرانب والفيلة».. حيوانات تغيرت أشكالها مع مرور الوقت

سواء كان ذلك نتيجة التدجين أو عمل الطبيعة، فإن مملكة الحيوان تتطور دائمًا، فى حين أن بعض الحيوانات، على الرغم من تطورها، قد تبدو مشابهة لأجدادها، إلا أن البعض الآخر قد تغير بشكل كبير إلى الحد الذى قد لا يمكن التعرف عليه حتى كأقارب أو من نفس الفصيلة.
الأغنام المحلية
الفيلة
يعتقد العلماء أن موريتيريوم، وهو حيوان مستنقع يشبه فرس النهر، قريب من سلالة الفيلة القديمة، كانوا تقريباً بحجم يتراوح من 29 إلى 42 بوصة (74 إلى 107 سم) فى الكتف.
الأرانب
نورالجوس هو نوع من الأرانب، وكانت أثقل بحوالى 6 مرات من الأرنب الحديث، كما أنهم لم يكونوا رشيقين ولا يستطيعون القفز، أما الآن الأرانب فى الوقت الحاضر قطعت شوطًا طويلا، وقد أدى ارتفاع هذه الحيوانات إلى تطورها لأشكال وأحجام فريدة ومتنوعة، نتيجة للتكاثر المتداخل.
صحيفة اليوم السابع