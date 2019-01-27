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جرائم وحوادث

2019/01/27

2019/01/27


نزيل بسجن (كوبر) ينهي حياته شنقاً



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لقى نزيل أجنبي بسجن كوبر مصرعه منتحرا داخل حمامات السجن ، وأبلغ مصدر رفيع أن النزيل من جنوب السودان أحيل إلى سجن كوبر بتهمة القتل العمد تحت المادة (130) من القانون الجنائي .

مشيراً إلى أن النزيل قضى (15) يوماً داخل السجن ، حيث أوضح السجناء أن حالته النفسية لم تكن مستقرة ، وفي يوم الحادث ذهب الحمام ومكث به زمناً طويلاً مما أثار شكوك زملائه ، فذهبوا لاستطلاع الأمر ووجده منتحراً مستخدماً ملابسه في شنق نفسه بحسب صحيفة التيار .

وأوضح ذات المصدر أن سلطات السجن اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث تمت الاستعانة بمسرح الحادث وأرسلت الجثة للمشرحة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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