مراسم استقبال رسمية للرئيس السوداني بقصر الاتحادية

تجرى بعد قليل مراسم استقبال رسمية للرئيس السوداني عمر البشير، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الأحد، حيث يستعد حرس الشرف لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، كما تستعد الموسيقى العسكرية لعزف النشيدين الوطنيين للبلدين.
واستقبل الرئيس السيسي نظيره السوداني بمطار القاهرة اليوم.
ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني، عمر البشير، عن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الزيارة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين وجهودهما؛ لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وستتطرق المباحثات بين الرئيسين إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار.
ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب المباحثات لعرض أهم ما جاء خلالها.
بوابة فيتو