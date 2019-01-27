كريم عبد العزيز: «مش هبعد عن السينما تانى»

أكد النجم كريم عبد العزيز أنه لن يغيب عن الساحة السينمائية مجددا، بعد الفترة الكبيرة من غيابه عن السينما التي دامت لمدة ٥ سنوات.
وقال عبد العزيز إنه سعيد بردود الأفعال حول فيلمه “نادي الرجال السرى”، لافتا إلى أنه يصور حاليا الجزء الثانى من فيلم “الفيل الأزرق” ويحضر لمشاريع سينمائية أخرى جديدة.
وحقق فيلم “نادي الرجال السرى” مايقرب من ٧ ملايين جنيه في أسبوع واحد، ومازالت تشهد قاعاته إقبالا كبيرا من الجمهور.
نادي الرجال السري” من بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومي فؤاد، نسرين طافش ومعتز التوني، من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.
بوابة فيتو