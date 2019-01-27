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قناة خليجية تعيد عادل إمام لسباق دراما رمضان
السبت 26/يناير/2019 – 09:30 م
المخرج رامي إمام
المخرج رامي إمام
خالد شاهين
عادل إمام يدخل بلاتوهات «فالنتينو» الأسبوع المقبلاستطاع المخرج رامي إمام والمنتج هشام تحسين إعادة الزعيم عادل إمام لسباق دراما رمضان مرة أخرى، بعد قرار خروج مسلسله “فالنتينو” من سباق هذا العام، بسبب عدم تسويق المسلسل للقنوات العربية.
وأكد مصدر من داخل العمل أن شركة “ماجنوم” المنتجة للعمل شرعت في تنفيذ قرار خروج المسلسل حتى أنه تم هدم الديكورات الخاصة بالعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تسببت في خسائر كبيرة للشركة.
وأضاف المصدر أن القائمين على تسويق المسلسل استطاعوا عقد اتفاق مع إحدى القنوات الخليجية لعرض المسلسل على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، مقابل مبلغ مالي ضخم، وهذا ما شجع الشركة المنتجة في إعادة المسلسل للسباق مرة أخرى، وبهذا سيعرض المسلسل على إحدى القنوات المصرية ومن المرجح أن تكون ON E بجانب القناة الخليجية.
وأوضح المصدر أنه جار الآن إعادة بناء الديكورات مرة أخرى داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وترشيح باقي أبطال المسلسل، للبدء في التصوير خلال شهر فبراير المقبل.
ومسلسل من بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز وعبلة كامل ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
بوابة فيتو