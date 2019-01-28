بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الإثنين.. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 28 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.23 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
28/01/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4364
0.4353
الجنيه الاسترليني
63.0198
62.8631
الفرنك السويسري
48.1181
47.9984
الدولار الكندي
36.1464
36.0565
كرونة السويدية
5.2842
5.2710
الكرونة النرويجية
5.6110
5.5971
الكرون الدنماركي
7.3005
7.2824
الدينار الكويتي
156.4138
156.0247
الريال السعودي
12.7293
12.6977
الدرهم الاماراتي
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.1064
13.0738
الدينار البحريني
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
54.5091
54.3735
XAR
2000.8678
1995.7531
الخرطوم (كوش نيوز)