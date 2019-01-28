عطل طارئ وراء الإطفاء العام للكهرباء بالسودان

قالت وزارة الموارد المائية والكهرباء، إن عطل طارئاً لشبكة الكهرباء في الواحدة والنصف من ظهر أمس، واستمرت لساعات، وتقدمت باعتذار لجميع المواطنين عن أنقطاع التيار ممتدحة صبرهم على العطل .
وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة إبراهيم يس شقلاوي، إن عطلاً طارئاً في الخط الناقل (سنار، مارنجان، الحصاحيصا) (220 ك.ف) وخط (ربك، مشكور، الجبل) (220 ك.ف) أدى لخروج التدريجي لجميع محطات التوليد المغذية للشبكة القومية .
وأضاف: “نتج عن ذلك خروج جزئي لمحطات سد مروي وكلي للروصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقري”، وقال شقلاوي إن الولاية الشمالية لم تتأثر بخروج الشبكة، مؤكداً الدخول التدريجي لشبكة الكهرباء عند الساعة 2 ظهراً والذي بدأ بعودة محطتي المرخيات، والإزيرقاب وعد بابكر وبقية المحطات بصورة تدريجية .
وقال إن الكوادر الهندسية والفنية تكثف جهودا للعودة التيار لكل من بورتسودان وعطبرة والأبيض خلال الساعات المقبلة، يشار وبحسب صحيفة السوداني الى أن الخروج من الشبكة يعني عدم التغذية من المحطات الرئيسية التي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة .
الخرطوم (كوش نيوز)