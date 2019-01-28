ملابس صالحة للأكل … خط أزياء الزعيم الكوري الشمالي أصبح متاحا للسكان

سيحظى سكان كوريا الشمالية بفرصة تجربة تذوق معاطف منتجات أزياء كيم جونغ أون الجديدة، بعد موافقة الدولة على إضافة معاطف قابلة للأكل.
نشرت الحكومة الكورية الشمالة عددا من السترات في دليل مصور ضمن حملة إعلانية قالت بان هذه السترات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يحبون الإبحار و الاستكشاف وتسلق الجبال.
وبحسب الدليل المصور فإن هذه الملابس مصنوعة من الفلانيت الصناعي المكون من مواد بروتينية وأحماض أمينية وعصير الفواكه ويمكن تجناولها لتجنب الموت.
وتتميز الملابس ذات الأكمام الطويلة بأنها يمكنها مراقبة الحالة الصحية لمرتديها.
ولم تتوقف منتجات دار الأزياء عند هذا الحد، حيث ضمت تصاميم مقلدة لماركات عالمية مثل “شانيل” و “غوتشي”، بحسب مانشرت صحيفة “Sunday Mirror” البريطانية.
سبوتنيك