خبيرة تجميل: ملامح الفتاة السودانية أقرب للإيطالية

كشفت خبيرة التجميل داليا الشهيرة بداليا (ماك) أن ملامح وجه الفتاة السودانية أقرب لملامح الإيطاليات، وقالت حسب صحيفة آخر لحظة إن الفتاة السودانية تقاطيع وجهها وزواياه هي صورة طبق الأصل من الفتاة الإيطالية، وأضافت قائلة: السودانية كلما ازدادت في العمر كلما برز جمالها بصورة أوضح، مستدلة بذلك بالفنانات والمذيعات قائلة: أغلب الفنانات في الساحة الآن هن أجمل مما كن عليه في السابق، وكذلك المذيعات، مشيرة إلى أن التقدم في العمر عند السودانيات يصغرهن سناً، بعكس بعض النساء من جنسيات أخرى، فكل ما تقدمن في العمر تبدو عليهن ملامح الكبر واضحة، وأشارت داليا إلى أن هناك قبائل جمالها أقرب للجمال الهندي، وهي قبيلة الحلفاويين وقبيلة البقارة، وأكدت بأن عملها في مجال المكياج جعلها تتعرف على أوجه الشبه بين السودانيات والجنسيات الأخرى، خصوصاً وأنها تسافر كثيراً وتتلقى دورات تدريبية على أيدي خبراء متخصصين في المكياج من جنسيات أخرى، ويفصلون كل وجه وزواياه وماذا يتطلب لإبراز جمالياته.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
عباس
2019/01/28 at 11:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
اول حاجة البقارة ما قبيلة
بعدين جيبي لينا مثال على وجه الشبه بين الجمال الايطالي والسوداني
تالت حاجة جيبي صور على الاقل للسودانيات بعد يكبرن بزدادن جمال ..كان بتقصدي يزدادن وزن وانبعاجات من كل جانب معاك حق
غير كدا انت قاعدة تعملي حملة تسويق لمحلك بتاع المكياج بحنك بيش كل الناس عارفه انو حنك ضارب
ابن النيل
2019/01/28 at 3:09 م (UTC 2) رابط التعليق
ايطاليات عديل كدة!
دي قوية جد هههههههه